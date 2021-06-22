Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В саду Шевченко вандалы вытоптали и выкорчевали цветы на клумбах (ФОТО)
22.06.2021  17:50   

В саду Шевченко вандалы вытоптали и выкорчевали цветы на клумбах (ФОТО)

В минувшие выходные в саду Шевченко произошло несколько случаев вандализма по отношению к цветочных клумбам.

Несколько сотен цветов уничтожили вандалы в саду Шевченко. Новости Харькова Несколько сотен цветов уничтожили вандалы в саду Шевченко. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на городской совет. По словам озеленителей, одна посетительница сада решила использовать цветочное покрывало как лежак для себя, раздавив при этом более сотни растений. Еще одни «отдыхающие» украли высаженные цветы - более сотни зеленых и красных колеусов и тагетиса. Общий ущерб растений составил 250 единиц.
 
К сожалению что даже в сердце нашего города мы сталкиваемся с такими дикими проявлениями по отношению к красоте вокруг нас и к чужому труду.
 
Напомним, в прошлом году в Индустриальном районе результат кропотливой работы коммунальщиков по благоустройству придомовой территории в одном из дворов был уничтожен в одно мгновение.
 
Тэги:  вандализм, харьков
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