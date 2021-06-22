22.06.2021 18:36
По улице в центре Харькова нельзя будет проехать два дня
В Харькове по Куликовской улице будет запрещено движение с 8:00 до 20:00 23 и 24 июня 2021 года.
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Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт горсовета, движение транспорта по Куликовской улице, на участке от спуска Куликовского до дома №34 по улице Куликовской, будет запрещено с 8:00 до 20:00 23 и 24 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами с использованием строительной техники в районе дома №32 по ул. Куликовской.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: улице Дарвина, спуску Куликовскому и др.
Напомним, движение транспорта по ул. Метростроителей в районе дома №17-а запрещено
до 2 июля 2021 года в связи с продолжением АО «Харьковгоргаз» работ по ликвидации аварийной ситуации на газопроводе среднего давления.
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