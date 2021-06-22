Главная Новости Харькова Дороги и транспорт По улице в центре Харькова нельзя будет проехать два дня
22.06.2021  18:36   

По улице в центре Харькова нельзя будет проехать два дня

В Харькове по Куликовской улице будет запрещено движение с 8:00 до 20:00 23 и 24 июня 2021 года.


facebook.com
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт горсовета, движение транспорта по Куликовской улице, на участке от спуска Куликовского до дома №34 по улице Куликовской, будет запрещено с 8:00 до 20:00 23 и 24 июня.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами с использованием строительной техники в районе дома №32 по ул. Куликовской.
 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: улице Дарвина, спуску Куликовскому и др.
 
Напомним,  движение транспорта по ул. Метростроителей в районе дома №17-а запрещено до 2 июля 2021 года в связи с продолжением АО «Харьковгоргаз» работ по ликвидации аварийной ситуации на газопроводе среднего давления.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, куликовская
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.06 Дороги и транспорт В Харькове запретят движение по улице Ощепкова 20.06 Дороги и транспорт Молитва на стадине «Металлист»: вечером перекроют Плехановскую 18.06 Дороги и транспорт В Харькове на улице Метростроителей запрещено движение до начала июля
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 