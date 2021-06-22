22.06.2021 17:20

Как «Реал» кинул Серхио Рамоса

Пока публика наблюдает за событиями на чемпионате Европы-2021, её бывшие кумиры плачут. Причем в случае Серхио Рамоса — в прямом смысле.

В конце мая испанский защитник остался без Евро и сборной. О том, как Испания справляется без своего капитана и на кого теперь рекомендуют делать ставки эксперты, читайте по ссылке

Разговор Рамоса с главным тренером Луисом Энрике был долгим, обе стороны потом активно расшаркивались в прессе. Но причины такого решения тренера очевидны — весь сезон футболист мучился из-за проблем с мышцами левой ноги. С января он выходил на поле от случая к случаю, в итоге набралось всего 7 матчей.

В том самом разговоре в конце мая главный тренер сборной порекомендовал Рамосу «побыть эгоистом». В июне 35-летний защитник честно попытался выполнить это пожелание и предложил «Реалу» подписать новое соглашение на два года, пусть и с понижением зарплаты. Клуб сначала настаивал на том, что договор может быть, как

максимум, на год, а когда игрок всё-таки согласился на такой вариант, «Реал» пошёл на попятную. Представители мадридцев заявили, что на предложение контракта надо было соглашаться сразу, а теперь оно уже недействительно.

Отверженный года

На пресс-конференции в Мадриде Рамос плакал по-настоящему. Он выступал за «Реал» с 2005 года. 16 лет назад игрок одновременно попал и в клуб, и в сборную. Подписал контракт за полчаса до истечения трансферного окна и, естественно, тут же получил предложение остаться на сборе национальной команды надолго. Теперь же в течение месяца он потерял и клуб, и место в национальной команде.

Поддержать своего бывшего игрока в Инстаграме решил Зинедин Зидан. «Легенда! Работать с тобой было удовольствием и честью. Отличный капитан, история! Большое спасибо тебе за всё!», — написал он. Сам Зидан покинул «Реал» после окончания сезона, в котором клуб остался без титулов: второе место в Примере, полуфинал — в Лиге чемпионов.

Рамос разом обошел легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона в номинации «Отверженная легенда». Голкипера, покинувшего «Ювентус», в любой момент готова приютить родная «Парма», правда, играть придется в Серии В. А вот «Севилья», откуда Рамос в свое время перешел в «Реал», уже открестилась от своего воспитанника.