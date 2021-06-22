22.06.2021 17:22

Издевался над родителями: под Харьковом осудили домашнего насильника

В Харькове суд определил судьбу неадекватного мужчины.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, Красноградский районный суд Харьковской области признал виновным 30-летнего мужчину в домашнем насилии.

30-летний житель Краснограда, в январе 2021 судимый за домашнее насилие в отношении своих родителей и освобожденный судом от отбывания наказания с испытательным сроком, не прошел этой проверки, уже через два дня после его осуждения, совершив аналогичное преступление.

Мужчина систематически совершал психологическое насилие в отношении своих родителей, с которыми живет одной семьей.

Он словесно оскорблял, угрожал, унижал и запугивал стариков.

Это привело к психологическим страданиям, расстройству здоровья, потери полноценного быта и отдыха, и тому подобное.

Приговором Красноградского райсуда от 10.06.2021 утверждено соглашение о примирение между мужчиной и родителями, в согласовании с которой он признан виновным и осужден по ст. 126-1 УК Украины, а именно домашнее насилие до 2 лет и 9 месяцев ограничения свободы.