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02.06.2021  17:45   

В Харькове домашний насильник издевался над бабушкой: жестокого внука ждет суд

Обвинительный акт по домашнему тирану из Харькова направлен в суд.


//khar.gp.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры. мужчина, который систематически совершал домашнее насилие над своей бабушкой, предстанет перед судом.
 
По информации руководителя окружной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что мужчина на протяжении последнего года совершал психологическое насилие в отношении своей 74-летней бабушки, заключавшееся в словесных оскорблениях, грубой оскорбительной нецензурной брани, чем унижал достоинство пожилой женщины, созданию условий для ухудшения качества ее жизни.
 
За это время мужчина судом четыре раза привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия в виде штрафов в размере от 170 грн до 680 грн.
 
В суде злоумышленник свою вину признавал, раскаивался, но по истечению некоторого времени снова брался за старое и превращал жизнь бабушки в сплошные страдания.
 
Насильнику грозят общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до двух лет.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  насилие, издевательство, харьков, садизм, тиран
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