02.06.2021 17:19

Игорь Терехов поздравил чемпионок Украины по футболу с юбилеем (ФОТО)

У команды “Жилстрой-1” двойной юбилей – харьковский женский футбольный клуб отпраздновал свое 15-летие, а всего несколько дней назад наши девушки в 10-й раз стали чемпионками Украины.



//city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил игроков, тренеров и руководство футбольного клуба с праздничной датой и вручил им Благодарности городского головы.

Он отметил, что благодаря профессионализму харьковских спортсменок, их невероятной жажде к победе столица женского футбола перенеслась в Харьков.

“Желаю, чтобы с каждым сезоном вы только наращивали мощь и профессионализм и самое главное - побеждали», - с такими словами Игорь Терехов обратился к команде.

Напомним, что за свою 15-летнюю историю “Житлобуд-1” уже 11 раз становился победителем Кубка Украины и 10 раз – чемпионом Украины среди женских команд Высшей лиги. Девушки вновь и вновь подтверждают славные традиции харьковского футбола. Нет никаких сомнений, что и в будущем их ждет немало побед.