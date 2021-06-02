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02.06.2021  17:19   

Игорь Терехов поздравил чемпионок Украины по футболу с юбилеем (ФОТО)

У команды “Жилстрой-1” двойной юбилей – харьковский женский футбольный клуб отпраздновал свое 15-летие, а всего несколько дней назад наши девушки в 10-й раз стали чемпионками Украины.


//city.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил игроков, тренеров и руководство футбольного клуба с праздничной датой и вручил им Благодарности городского головы.  
 
Он отметил, что благодаря профессионализму харьковских спортсменок, их невероятной жажде к победе столица женского футбола перенеслась в Харьков. 
 
“Желаю, чтобы с каждым сезоном вы только наращивали мощь и профессионализм и самое главное - побеждали», - с такими словами Игорь Терехов обратился к команде. 
 
Напомним, что за свою 15-летнюю историю “Житлобуд-1” уже 11 раз становился победителем Кубка Украины и 10 раз – чемпионом Украины среди женских команд Высшей лиги. Девушки вновь и вновь подтверждают славные традиции харьковского футбола. Нет никаких сомнений, что и в будущем их ждет немало побед.
 
 
Тэги:  терехов, жилстрой-1, харьков, юбилей, футбол, спорт
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