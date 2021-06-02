02.06.2021 16:57

Молодой режиссер из Харькова снял фильм о своей борьбе с раком и победил в 10 международных кинофестивалях

Короткометражный фильм «Не сейчас» (англ. Not Now), снятый молодым украинским режиссером Андреем Люлько, победил в 10 международных кинофестивалях, получил 18 наград и более 30 веточек!

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу Андрея Люлько в Фейсбук.

Биографическая кинодрама «Не сейчас» - это реальная история борьбы с раком, которая уже произошла с режиссером этого фильма. Рак диагностируют по всему миру в ужасных количествах. Нет людей, которых так или иначе, не коснулась бы эта болезнь.

Этот фильм о том, чему учит смерть близких людей, о решимости, о врачах, о страхе, о важности своевременного принятия решений. Рак диагностируют по всему миру в ужасных количествах. Нет людей, которых так или иначе, не коснулась бы эта болезнь. Создатели фильма дают посыл зрителю, насколько важно принять смертельную болезнь и насколько сложно начать действовать. Также они искренне надеются, что эта история обратит внимание здоровье кинозоителей и их близких.

Вскоре фильм появится на крупнейших международных стримингових платформах, в том числе и на украинском сервисе MEGOGO.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в Харькове прошел 4-й Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs, который работал в онлайн-формате.