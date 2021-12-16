16.12.2021 14:05 Виталий Хиневич
Совершал домашнее насилие: на Харьковщине привлекли к ответственности мужчину
В селе Троицкое Лозовского района был выявлен факт домашнего насилия в отношении детей.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что 15 декабря текущего года сотрудники правоохранительных органов получили информацию от службы по делам детей Алексеевской ОТГ о том, что житель села Троицкое совершает акты домашнего насилия.
Полицейские немедленно выехали по указанному адресу, как позже выяснилось, факты совершения домашнего насилия имели место. Кроме этого было установлено, что полуторалетняя девочка и шестилетний мальчик проживают в ненадлежащих условиях.
В отношении гражданина были составлены протоколы согласно части 1 статьи 173-2 и части 1 статьи 184 Административного кодекса Украины. Также семья будет находится под наблюдением социальных служб.
Напомним, ранее правоохранители получили уведомление от 15-летней девочки, о том что над ее другом и его матерью издевается
отчим.
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