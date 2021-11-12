Избивал отец: девочка с братом спасались на заброшке под Харьковом

Полицейские нашли двух беглецов под Харьковом.
Была задействованы полицейские Богодуховского райотдела и соседних подразделений полиции. На следующий день около 08:30 полицейские обнаружили детей в заброшенном доме в селе Качаловка. Выяснилось, что девочка ушла из дома,так как ее избивает родной отец. С собой она позвала кузена-сверстника. Они ночевали в заброшенной избе на территории родной деревни, самостоятельно растапливая печь дровами. Ныне медики осматривают детей.
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В некоторых вопросах пришло время поставить точку. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из возможных, однако вполне приемлемым.
Облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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