Избивал отец: девочка с братом спасались на заброшке под Харьковом

12.11.2021 21:28 Дмитрий Колоней

Полицейские нашли двух беглецов под Харьковом.

Была задействованы полицейские Богодуховского райотдела и соседних подразделений полиции. На следующий день около 08:30 полицейские обнаружили детей в заброшенном доме в селе Качаловка. Выяснилось, что девочка ушла из дома,так как ее избивает родной отец. С собой она позвала кузена-сверстника. Они ночевали в заброшенной избе на территории родной деревни, самостоятельно растапливая печь дровами. Ныне медики осматривают детей.

Оба родителя девочки уже не раз привлекались к админответственности из-за ненадлежащего выполнения родительских обязанностей по воспитанию детей. Сейчас решается вопрос привлечении их к ответственности и исключении девочки из семьи.