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12.11.2021  21:28   Дмитрий Колоней

Избивал отец: девочка с братом спасались на заброшке под Харьковом

Полицейские нашли двух беглецов под Харьковом.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, 11 ноября 2021 года в 19:44 в полицию сообщили о том, что пропали 12-летние мальчик и девочка. Дети, жители села Качаловка Богодуховского района, утром пошли в школу и домой не вернулись.
 

Была задействованы полицейские Богодуховского райотдела и соседних подразделений полиции. На следующий день около 08:30 полицейские обнаружили детей в заброшенном доме в селе Качаловка. Выяснилось, что девочка ушла из дома,так как ее избивает родной отец. С собой она позвала кузена-сверстника. Они ночевали в заброшенной избе на территории родной деревни, самостоятельно растапливая печь дровами. Ныне медики осматривают детей.

Оба родителя девочки уже не раз привлекались к админответственности из-за ненадлежащего выполнения родительских обязанностей по воспитанию детей. Сейчас решается вопрос привлечении их к ответственности и исключении девочки из семьи.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что у женщины собираются забрать ребенка из-за ненадлежащего ухода за ним.  Харьковчанка злоупотребляет алкоголем, ее не раз привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. А 9 ноября она уронила ребенка на землю, когда переходила дорогу в непредназначенном для этого месте по улице Академика Павлова. Кроме малышки дома были старшие дети от другого мужчины — 18-летняя дочь и 16-летний сын.
 
Напомним, ранее мы писали о найденном на заброшке трупе.  Безработный 52-летний мужчина явно был убит.  
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  домашнее насилие, угрозы, харьков, издевательства, оскорбления
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