12.11.2021 20:13 Дмитрий Колоней

ДТП на проспекте Науки: отправлен в СИЗО водитель, сбивший детей в Харькове

Киевский райсуд Харькова отправил на месяца за решетку



ДТП на проспекте Науки: отправлен в СИЗО водитель, сбивший детей в Харькове



Как сообщает РЕДПОСТ, Киевский райсуд Харькова отправлен за решетку воилтель под метадоном, сбивщший детей на проспекту Науки. Приговор суда - двухмесячное заключение в СИЗО с правом выхода под залог в размере 340 тыс. грн м. Налопним, ранее мы писалои о том, что водитель Toyota Land Cruiser, сбил двух 13-летних подростков нка прочпекте Науки.

Напомним, ранее мы писали об этой истории, Одной из главных ее особенностей является то, что данное ДТП произошло возле места, где сегодня, 11 ноября 2021 года, внедорожником Toyota Land Cruiser, ехавшим на красный свет светофора, были сбиты двое детей, переходившие дорогу по пешеходному переходу. Позднее появилась информация, что у водителя "японца" ранее были проблемы с наркотиками, а незадолго до аварии он искал закладку и нарушил ПДД, но избежал задержания полицией.