11.11.2021 19:28 Дмитрий Колоней

В Харькове сбили полицейского из оцепления места аварии на Тобольской (фото)

В Харькове страж порядка попал в больницу с травмами после того, как был сбит возле места резонансного ДТП.



Национальная полиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, в результате аварии также травмировалась и сама водитель легковушки.

Событие произошло 11 ноября около 17:00 на проспекте Науки. По предварительным данным, экипаж патрульной полиции, стоявший в оцеплении аварии на Тобольской, в ходе которой пострадали дети , остановил автомобиль Mazda за нарушение Правил дорожного движения.

Во время общения с полицейскими 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места происшествия, во время чего совершила наезд на инспектора патрульной полиции. В результате ДТП травмировались полицейский и водитель автомобиля Mazda. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, все обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня, 11 ноября 2021 года, на перекрестке проспекта Науки и Тобольской улицы внедорожником Toyota Land Cruiser, ехавшим на красный свет светофора, были сбиты двое детей, переходившие дорогу по пешеходному переходу. Позднее появилась информация, что у водителя "японца" ранее были проблемы с наркотиками, а незадолго до аварии он искал закладку и нарушил ПДД, но избежал задержания полицией.