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11.11.2021  19:28   Дмитрий Колоней

В Харькове сбили полицейского из оцепления места аварии на Тобольской (фото)

В Харькове страж порядка попал в больницу с травмами после того, как был сбит возле места резонансного ДТП.


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, в результате аварии также травмировалась и сама водитель легковушки.
 
Событие произошло 11 ноября около 17:00 на проспекте Науки. По предварительным данным, экипаж патрульной полиции, стоявший в оцеплении аварии на Тобольской, в ходе которой пострадали дети,  остановил автомобиль Mazda за нарушение Правил дорожного движения.
 
 
 
Во время общения с полицейскими 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места происшествия, во время чего совершила наезд на инспектора патрульной полиции. В результате ДТП травмировались полицейский и водитель автомобиля Mazda. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
 
 
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, все обстоятельства ДТП выясняются.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня, 11 ноября 2021 года, на перекрестке проспекта Науки и Тобольской улицы внедорожником Toyota Land Cruiser, ехавшим на красный свет светофора, были сбиты двое детей, переходившие дорогу по пешеходному переходу. Позднее появилась информация, что у водителя "японца" ранее были проблемы с наркотиками, а незадолго до аварии он искал закладку и нарушил ПДД, но избежал задержания полицией.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, сбила полийцеского, харьков, авария
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