ДТП на проспекте Науки: состояние пострадавших детей - средней тяжести

Двое детей, пострадавших в ДТП на проспекте Науки 11 ноября, госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.
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Непредсказуемый, но в целом успешный день. Все запланированное вряд ли удастся реализовать, зато общительность подарит перспективные знакомства.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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