    
Главная Новости Харькова Медицина ДТП на проспекте Науки: состояние пострадавших детей - средней тяжести
11.11.2021  20:04   Евгений Клочко

ДТП на проспекте Науки: состояние пострадавших детей - средней тяжести

Двое детей, пострадавших в ДТП на проспекте Науки 11 ноября, госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.


Фото: kh.vgorode.ua
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
По словам заместителя главврача больницы Андрея Соцкого, состояние пострадавших детей средней тяжести, стабильное. У обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушибы мягкий тканей. Девочке зашили рану головы. 
 
 
Напомним, сегодня днем на проспекте Науки, в районе перекрестка с улицей Тобольской, автомобиль на пешеходном переходе сбил двух подростков. В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка. 
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.11 Криминал и происшествия В Харькове сбили полицейского из оцепления места аварии на Тобольской (фото) 11.11 Криминал и происшествия ДТП на проспекте Науки: водитель внедорожника, сбивший детей в Харькове, задержан (фото) 11.11 Криминал и происшествия ДТП на Тобольской могло не быть: водитель, сбивший детей, избежал наказания накануне (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 