11.11.2021 20:04 Евгений Клочко

ДТП на проспекте Науки: состояние пострадавших детей - средней тяжести

Двое детей, пострадавших в ДТП на проспекте Науки 11 ноября, госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.



Фото: kh.vgorode.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

По словам заместителя главврача больницы Андрея Соцкого, состояние пострадавших детей средней тяжести, стабильное. У обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушибы мягкий тканей. Девочке зашили рану головы.

Напомним, сегодня днем на проспекте Науки, в районе перекрестка с улицей Тобольской, автомобиль на пешеходном переходе сбил двух подростков . В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка.