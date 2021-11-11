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11.11.2021  20:31   Дмитрий Колоней

Вместо школы - прятки в магазине: полицейские нашли беглянку в Харькове (фото)

Девочка из-под Харькова убежала на 15 километров от дома


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 11 ноября около 16:40  к  плицейким обратилась мать девочки,  рассказавшая, что ее 14-летняя дочь пошла в школу и до настоящего времени не вернулась. Также она отметила, что с утра между ними возникла ссора.
 
 
Полицейские немедленно приступили к поискам девочки и разыскали ее в Харькове. Подросток находилась в магазине и не собиралась возвращаться домой из-за утренней ссоры. С ребенком правоохранители провели профилактическую беседу.
 
Криминал Харьков: В магазине найдена школьница, сбежавшая от матери в Безлюдовке
 
Напомним, ранее мы писали о том, что 17-летняя девочка из Безлюдовки уехала гулять с сестрой в Харьков. Но затем сбежала от нее возле ТРЦ Никольский и домой не вернулась. Полицейские нашли девушку.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала, найдена, харьков, безлюдовка, сбежала
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