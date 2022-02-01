01.02.2022 15:49 Дмитрий Колоней

Ехала в Балаклею и пропала в Харькове: найдена исчезнувшая женщина (фото)

Харьковские поисковики спустя неделю нашли живой 33-летнюю Татьяну Макаренко.



Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", успешно завершились поиски пропавшей 33-летней жительницы села Бригадировка Изюмского района (бывший Балаклейский район) Харьковской области Татьяны Макаренко. Женщина была найдена поисковиками живой.

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В 10:30 25 января 2022 года Татьяна - невысокая худощавая, кареглазая женщина с длинными темно-коричневыми волосами, в серой шапке, салатовой куртке, черных штанах с большим темно-синим с зеленым рюкзаком за плечами отправилась в Балаклею. В 15:00 связь с ней пропала, а спустя полтора часа ее видели на проспекте Гагарина в Харькове. С тех пор женщина пропала. Нашли Татьяну Макаренко 1 февраля 2022 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что по дороге с Конного рынка на Салтовку пропала 40-летняя Наталья Яковлева.