    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Ехала в Балаклею и пропала в Харькове: найдена исчезнувшая женщина (фото)
01.02.2022  15:49   Дмитрий Колоней

Ехала в Балаклею и пропала в Харькове: найдена исчезнувшая женщина (фото)

Харьковские поисковики спустя неделю нашли живой 33-летнюю Татьяну Макаренко.


Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", успешно завершились поиски пропавшей 33-летней жительницы села Бригадировка Изюмского района (бывший Балаклейский район) Харьковской области Татьяны Макаренко. Женщина была найдена поисковиками живой. 

Читайте также: В Харькове ушедшую в ночь девочку нашли только утром

В 10:30  25 января 2022 года Татьяна - невысокая худощавая, кареглазая женщина с длинными темно-коричневыми волосами, в серой шапке, салатовой куртке, черных штанах с большим темно-синим с зеленым рюкзаком за плечами отправилась в Балаклею. В 15:00 связь с ней пропала, а спустя полтора часа ее видели на проспекте Гагарина в Харькове. С тех пор женщина пропала. Нашли Татьяну Макаренко 1 февраля 2022 года.     

Напомним, ранее мы писали о том, что по дороге с Конного рынка на Салтовку пропала 40-летняя Наталья Яковлева.

Тэги:  пропала, найдена живой, харьков, изюм, бригадировка, балаклея
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.12 Криминал и происшествия Помогите найти: в Харькове ищут родных женщины с Основы (фото) 02.12 Криминал и происшествия В Харькове нашли пропавшую пенсионерку: подробности 22.11 Криминал и происшествия Пропавшая в свитере харьковчанка с Гвардейцев Широнинцев найдена мертвой
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 