01.02.2022 15:28 Виталий Хиневич

Социальные сети успели похоронить днепровского стрелка

В социальных сетях распространяют слухи о смерти Артемия Рябчука, который расстрелял сослуживцев в Днепре.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сообщается, что 1 февраля в информационном поле распространяют "фейки" касаемо смерти Артемия Рябчука. Информации о смерти подозреваемого в совершении расстрела сослуживцев является ложной.

На данный момент Рябчук находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Кроме этого отмечается, что Государственное бюро расследований делает все возможное, что бы как можно скорее закончить досудебное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.