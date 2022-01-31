31.01.2022 15:55 Виталий Хиневич

Расстрел военнослужащих в Днепре: у подозреваемого Рябчука появилась группа поддержки

Сообщества в поддержку Артемия Рябчука появились в социальных сетях.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".

Отмечается, что у солдата Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре, появилась группа поддержки. При помощи сообщества люди хотят помочь подозреваемому, устроившему происшествие, о котором говорила вся страна.

Члены сообщества выражают желание помочь Артемию не только морально, но и материально. Среди подписчиков сообщества появились активные граждане, которые собирают денежные средства, одежду и чай для передачи Рябчуку.

В это же время пользователи активно ищут адвоката, который будет в суде защищать подозреваемого.

На данный момент в сообществе состоит уже более 4 тысяч людей, которые делятся мнениями о случившемся и рассматривают варианты, как можно смягчить уголовную ответственность для Артемия Рябчука.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщины" и произвол командования части.