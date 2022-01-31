31.01.2022 15:55 Виталий Хиневич
Расстрел военнослужащих в Днепре: у подозреваемого Рябчука появилась группа поддержки
Сообщества в поддержку Артемия Рябчука появились в социальных сетях.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Униан".
Отмечается, что у солдата Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре, появилась группа поддержки. При помощи сообщества люди хотят помочь подозреваемому, устроившему происшествие, о котором говорила вся страна.
Члены сообщества выражают желание помочь Артемию не только морально, но и материально. Среди подписчиков сообщества появились активные граждане, которые собирают денежные средства, одежду и чай для передачи Рябчуку.
В это же время пользователи активно ищут адвоката, который будет в суде защищать подозреваемого.
На данный момент в сообществе состоит уже более 4 тысяч людей, которые делятся мнениями о случившемся и рассматривают варианты, как можно смягчить уголовную ответственность для Артемия Рябчука.
Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял
из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщины" и произвол командования части.
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