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31.01.2022  15:55   Виталий Хиневич

Расстрел военнослужащих в Днепре: у подозреваемого Рябчука появилась группа поддержки

Сообщества в поддержку Артемия Рябчука появились в социальных сетях.

Поддержка Рябчука
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".
 
Отмечается, что у солдата Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре, появилась группа поддержки. При помощи сообщества люди хотят помочь подозреваемому, устроившему происшествие, о котором говорила вся страна.
 
Члены сообщества выражают желание помочь Артемию не только морально, но и материально. Среди подписчиков сообщества появились активные граждане, которые собирают денежные средства, одежду и чай для передачи Рябчуку.
 
 
Поддержка Рябчука
 
В это же время пользователи активно ищут адвоката, который будет в суде защищать подозреваемого. 
 
На данный момент в сообществе состоит уже более 4 тысяч людей, которые делятся мнениями о случившемся и рассматривают варианты, как можно смягчить уголовную ответственность для Артемия Рябчука.
 
Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщины" и произвол командования части.
 
Источник:   Униан
 Тэги:  криминал, стрельба в днепре, днепр, харьков
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