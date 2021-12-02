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02.12.2021  11:45   Евгений Клочко

В Харькове нашли пропавшую пенсионерку: подробности

Пожилая женщина прошла 10 километров от дома, однако сказать где живет так и не смогла.

Пропавшая пенсионерка в Харькове Валентина Сергеевна
 
Напомним, сообщение о том, что 29 ноября на автозаправке "ОВИС" на выезде из Циркунов приблудилась пожилая женщина, разместили в популярном харьковском телеграмм-канале. Автор публикации сообщал, что разыскиваются родные пожилой женщины, которая не помнит, где живет.
 
Журналистам РЕДПОСТ удалось связаться с внуком 84-летней Валентины Сергеевны, который рассказал, как проходили поиски.
 
По словам Ивана, бабушка Валя впервые так потеряла память, что пешком пошла из посёлка Лесного (район Экопарка - ред) пешком в Циркуны до автозаправки "ОВИС" (это 10 км согласно картам Google - ред). Внук отметил, что у нее периодически наблюдались кратковременные сбои с памятью, могла 5 минут задавать одни и те же вопросы, на которые уже получила ответы. Но в этот раз Валентина Ивановна заставила родных серьезно поволноваться.
 
Пропавшая пенсионерка в Харькове прошла 10 километров
Маршрут, который преодолела Валентина Сергеевна (Google-карты)
 
Родные в тот вечер, обнаружив исчезновение пожилой женщины, вначале стали искать по-местному в поселке, однако поиски никаких результатов не дали. Тогда Иван сделал публикацию в местной поселковой группе в Вайбер с просьбой о помощи. Уже через 30 минут там сбросили скрин с харьковского телеграмм-канала, в котором сообщалось, что бабушка пребывает на территории АЗС "ОВИС" за 10 километров от места исчезновения. 15 минут Иван не мог позвонить на АЗС узнать информацию о бабашке - так много звонков поступало от жителей поселка, которые сообщали, что увидели информацию о женщине в социальных сетях.
 
Когда же удалось связаться с АЗС, туда уже прибыли сотрудники патрульной полиции. Иван представился правоохранителям внуком Валентины Сергеевны и предоставил информацию о бабушке. Через полчаса родители Ивана приехали на место и забрали пожилую путешественницу домой. Полицейские отметили, что если бы родные опоздали на 30 минут, то правоохранителям пришлось бы женщину отвезти в Харьковскую областную психиатрическую больницу, а только потом искать ее родных. 
 
На следующий день, рассказывает Иван, бабушка Валя уже не помнила о 10-километровом марш-броске по Окружной дороге. Говорит: "Как бы я туда дошла, если ноги больные". При этом, отмечает внук, категорически отказывается носить с собой мобильный телефон.
 
Редакция РЕДПОСТ желает Валентине Сергеевне долгих лет жизни и крепкого здоровья.
 
Тэги:  пенсионерка, пропала, харьков
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