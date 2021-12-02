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02.12.2021  11:31   Рита Парфенова

Установлен рекорд по продаже евроблях: какие модели покупали в ноябре

В Украине вырос спрос на подержанные авто: в ноябре на вторичном рынке украинцы купили 146 696 легковушек с пробегом.

Евробляхи из Европы: сколько и какие модели покупали в ноябре 2021 года

Как пишет РЕДПОСТ, в прошлом месяце Институт исследований авторынка зафиксировал сразу два рекорда:

  1. наибольшее количество проданных подержанных автомобилей на вторичном рынке,
  2. наибольшее количество импортируемых из-за границы легковушек с пробегом.

Так, в ноябре 2021 года украинцы купили на вторичном рынке 146 696 автомобилей. По сравнению с предыдущим месяцем общий объем рынка вырос на 2,7%, а доля импортных подержаных авто увеличилась с 40,5% до 41,1%.

В качестве причин такого роста эксперты называют низкую покупательную способность украинцев, а также тот факт, что 10 ноября заканчивалось льготное оформление так называемых «евроблях» и на этот период пришлась наибольшее число их растамаживания.

Самой популярной б/у-моделью ноября, как и в прошлом месяце стал Volkswagen Passat. В ноябре 2021 года авто этой марки купили 3 996 раз. На две позиции в рейтинге покупаемых подержаных иномарок поднялось авто Audi A6.

Самые популярные б/у авто, ввезенные из-за рубежа в ноябре

  • Volkswagen Passat — 3996
  • Volkswagen Golf — 3233
  • Skoda Octavia — 2524
  • Renault Megane — 1968
  • Audi A6 — 1731
  • Ford Focus — 1633
  • Opel Zafira — 1534
  • Opel Astra — 1528
  • Renault Scenic — 1496
  • Audi A4 — 1305

Напомним, после 10 ноября растаможить авто из Европы можно будет только по полной цене. На данную процедуру владельцу дается всего 10 дней.

Источник:   Институт исследований авторынка
 Тэги:  евробляхи, рынок, харьков
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