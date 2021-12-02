Установлен рекорд по продаже евроблях: какие модели покупали в ноябре

В Украине вырос спрос на подержанные авто: в ноябре на вторичном рынке украинцы купили 146 696 легковушек с пробегом.
Как пишет РЕДПОСТ, в прошлом месяце Институт исследований авторынка зафиксировал сразу два рекорда:
Так, в ноябре 2021 года украинцы купили на вторичном рынке 146 696 автомобилей. По сравнению с предыдущим месяцем общий объем рынка вырос на 2,7%, а доля импортных подержаных авто увеличилась с 40,5% до 41,1%.
В качестве причин такого роста эксперты называют низкую покупательную способность украинцев, а также тот факт, что 10 ноября заканчивалось льготное оформление так называемых «евроблях» и на этот период пришлась наибольшее число их растамаживания.
Самой популярной б/у-моделью ноября, как и в прошлом месяце стал Volkswagen Passat. В ноябре 2021 года авто этой марки купили 3 996 раз. На две позиции в рейтинге покупаемых подержаных иномарок поднялось авто Audi A6.
Напомним, после 10 ноября растаможить авто из Европы можно будет только по полной цене. На данную процедуру владельцу дается всего 10 дней.
Комментариев: 0
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Вряд ли это будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
влажность:
давление:
ветер: