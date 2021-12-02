02.12.2021 11:31 Рита Парфенова

Установлен рекорд по продаже евроблях: какие модели покупали в ноябре

В Украине вырос спрос на подержанные авто: в ноябре на вторичном рынке украинцы купили 146 696 легковушек с пробегом.

Как пишет РЕДПОСТ, в прошлом месяце Институт исследований авторынка зафиксировал сразу два рекорда:

наибольшее количество проданных подержанных автомобилей на вторичном рынке, наибольшее количество импортируемых из-за границы легковушек с пробегом.

Так, в ноябре 2021 года украинцы купили на вторичном рынке 146 696 автомобилей. По сравнению с предыдущим месяцем общий объем рынка вырос на 2,7%, а доля импортных подержаных авто увеличилась с 40,5% до 41,1%.



В качестве причин такого роста эксперты называют низкую покупательную способность украинцев, а также тот факт, что 10 ноября заканчивалось льготное оформление так называемых «евроблях» и на этот период пришлась наибольшее число их растамаживания.



Самой популярной б/у-моделью ноября, как и в прошлом месяце стал Volkswagen Passat. В ноябре 2021 года авто этой марки купили 3 996 раз. На две позиции в рейтинге покупаемых подержаных иномарок поднялось авто Audi A6.

Самые популярные б/у авто, ввезенные из-за рубежа в ноябре

Volkswagen Passat — 3996

Volkswagen Golf — 3233

Skoda Octavia — 2524

Renault Megane — 1968

Audi A6 — 1731

Ford Focus — 1633

Opel Zafira — 1534

Opel Astra — 1528

Renault Scenic — 1496

Audi A4 — 1305

Напомним, после 10 ноября растаможить авто из Европы можно будет только по полной цене. На данную процедуру владельцу дается всего 10 дней.