09.11.2021 14:55 Виталий Хиневич

Льготный период заканчивается: что ждет владельцев «евроблях» в Украине

С 10 ноября текущего года заканчивается льготный период для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

Отмечается, что с этой среды владельцев автомобилей с европейскими номерами ждут штрафы и протоколы.

Сотрудники патрульной полиции имеют право останавливать «евробляху» и выписывать водителю штраф за нерастаможенный автомобиль в размере 8 500 гривен.

После этого, информация о автомобиле-нарушителе передается в Таможенную службу Украины и ведомство выписывает вдобавок к уже имеющемуся штрафу 170 тысяч гривен.

Сам автомобиль придется вывезти за пределы страны.

Кроме этого, после 10 ноября растаможить авто из Европы можно будет только по полной цене. На данную процедуру владельцу дается всего 10 дней.

Зарегистрировать автомобиль в Украине не получится, если авто до 1995 года выпуска и имеет евростандарт «Евро0» и «Евро1». Транспортные средства с гибридными двигателями, с превышением веса в 3,5 тонны.

Транспортные средства, которые въехали на территорию Украины с России, также не смогут пройти процедуру регистрации.

Напомним, ранее в Украине при растаможке автомобилей на " евробляхах " возникла проблема с владельцами авто, которые «обнуляли» срок пребывания авто в стране, выезжая и въезжая через контрольно-пропускные пункты на российской границе.