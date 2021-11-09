    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Льготный период заканчивается: что ждет владельцев «евроблях» в Украине
09.11.2021  14:55   Виталий Хиневич

Льготный период заканчивается: что ждет владельцев «евроблях» в Украине

С 10 ноября текущего года заканчивается льготный период для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

Штрафы для евробляхеров
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня». 
 
Отмечается, что с этой среды владельцев автомобилей с европейскими номерами ждут штрафы и протоколы. 
 
Сотрудники патрульной полиции имеют право останавливать «евробляху» и выписывать водителю штраф за нерастаможенный автомобиль в размере 8 500 гривен.
 
После этого, информация о автомобиле-нарушителе передается в Таможенную службу Украины и ведомство выписывает вдобавок к уже имеющемуся штрафу 170 тысяч гривен.
 
Сам автомобиль придется вывезти за пределы страны. 
 
 
Кроме этого, после 10 ноября растаможить авто из Европы можно будет только по полной цене. На данную процедуру владельцу дается всего 10 дней. 
 
Зарегистрировать автомобиль в Украине не получится, если авто до 1995 года выпуска и имеет евростандарт «Евро0» и «Евро1». Транспортные средства с гибридными двигателями, с превышением веса в 3,5 тонны.
 
Транспортные средства, которые въехали на территорию Украины с России, также не смогут пройти процедуру регистрации. 
 
Напомним, ранее в Украине при растаможке автомобилей на "евробляхах" возникла проблема с владельцами авто, которые «обнуляли» срок пребывания авто в стране, выезжая и въезжая через контрольно-пропускные пункты на российской границе.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  евробляхи, штрафы, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.01 Власть Игорь Терехов сообщил, что в Харькове будут жестко бороться с лихачами-евробляхерами и любителями уличных гонок 06.06 Экономика и промышленность Харьковская таможня неплохо заработала на растормаживании машин, табаке и курительных смесях 03.05 Власть Что ждет владельцев евроблях после 22 мая
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 