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09.11.2021  14:45   Анжелика Демидова

Как повлияли каникулы в Харькове на заболеваемость коронавирусом среди детей (фото)

В Харькове все учебные заведения города приступили к учебному процессу, за парты сели 138 тысяч школьников.


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Как сообщает корреспондент порта РЕДПОСТ, в Департаменте образования отметили, что есть все условия того, чтобы учебные заведения не останавливали учебный процесс. 
 
 
"151-я школа у нас имеет стопроцентную вакцинацию всех работников, остальные близки к этому показателю. Хочется отметить что уровень вакцинации и школ, и дошкольных учреждений в Харькове самый высокий в Украине и составляет в среднем 98% и это очень хороший показатель. А трёхнедельные каникулы позитивно повлияли на заболеваемость среди школьников, потому что количество заболевших и учеников, и работников образования уменьшилась почти в два раза. У нас сегодня болеет коронавирусом 163 ребёнка из 138 тысяч, в то время как на начало каникул таких заболевших было 527. Тоже самое и с учителями сейчас болеют 78, а до каникул - 146. Мы надеемся что заболеваемость и в дальнейшем не будет увеличиваться", отметила начальник Департамента образования  Ольга Деменко
 
Также она сообщила что закончится вторая четверть у школьников 29 декабря, а учебный год не 27 мая, а 3 июня. Школьников решили не нагружать образовательной программой, а  продлить учебный год на одну неделю.
 
Напомним, ранее мы писали о том, сколько детей в Харькове привились от COVID-19. В детских поликлиниках города уже ведётся вакцинация детей.
 
 

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Тэги:  коронавирус, школа, харьков, заболеваемость, вакцинация
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