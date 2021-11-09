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09.11.2021  14:35   Виталий Хиневич

Украинцев будут штрафовать за нарушения выгула домашних питомцев

В Украине начали действовать штрафные санкции за нарушения правил выгула домашних питомцев.

Выгул собак в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на  пресс-службу Верховной Рады Украины. 
 
Отмечается, что за несоблюдение правил выгула животных могут быть задействованы штрафные санкции в размере от 170 до 340 гривен для физических лиц, при повторном нарушении 340-510 гривен.
 
Должностные лица могут получить штраф в размере от 340 до 850 гривен, при повторном правонарушении 510-1020 гривен.
 
В частности, выгул собак должен происходить в намордниках, кроме пород, которые являются безопасными. 
 
 
Прогулки с животными должны проходить в отдельно выделенных для этого местах, кроме этого, хозяин обязан убирать экскременты после своего любимца.
 
Нарушения выгула животного, которое сопровождается причинением вреда человеку и порчей имущества, могут повлечь за собой штраф от 1700 до 3400 гривен с конфискацией животного, для должностных лиц штраф может составлять от 3400 до 5100 гривен с конфискацией питомца.
 
Кроме этого запрещается деятельность передвижных зверинцев, зоосадов и выставок с участием диких животных.
 
Напомним, коммунальное предприятие «Центр обращения с животными» обращается к харьковчанам с просьбой привозить теплые вещи для утепления вольеров питомцев приюта.
 
Источник:   Верховная Рада Украины
 Тэги:  выгул собак, штраф, харьков
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