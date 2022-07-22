    
Главная Новини Харкова Суспільство Вигул собак під час бойових дій: поради харківських експертів
22.07.2022  16:00   Дмитрий Колоней

Вигул собак під час бойових дій: поради харківських експертів

Рекомендації надали у харківському «Центрі поводження з тваринами».

Як повідмляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Центр поводження з тваринами», дали рекомендації щодо вигулу собак під час бойових дій.
 
  1. Зокрема, харків'янам порадили гуляти з домашніми вихованцями лише на повідку, оскільки тварини можуть злякатися гучних звуків та втекти.
  2. Для прогулянки необхідно вибирати знайомий маршрут і не відходити далеко від укриття, яке може знадобитися у разі тривоги. Також необхідно уникати великих скупчень людей, не ходити з тваринами на ринки та великі магазини.
  3. Крім того, необхідно відмовитися від активних ігор, прогулянок у високій траві та плавання у водоймах, оскільки там можуть бути уламки снарядів та касетних боєприпасів.
  4. «Не розтягуйте прогулянку на кілька годин, гуляйте неподалік укриттів та не ігноруйте сигнал тривоги, навіть якщо ви живете у віддаленому районі, куди не добивають РСЗВ», - звернулися до городян у притулку.\

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  безопасность, выгул собак, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.06 Влада Система безопасности в Украине должна отвечать уровню Израиля, - Игорь Терехов 07.05 Суспільство Украинские спасатели дали совет, как обезопасить себя во время эвакуации 17.02 Армія В Украине начался добровольный призыв в кибервойска - как вступить в ряды
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 