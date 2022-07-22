22.07.2022 16:00 Дмитрий Колоней
Вигул собак під час бойових дій: поради харківських експертів
Рекомендації надали у харківському «Центрі поводження з тваринами».
Як повідмляє РЕДПОСТ
, з посиланням на КП «Центр поводження з тваринами», дали рекомендації щодо вигулу собак під час бойових дій.
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Зокрема, харків'янам порадили гуляти з домашніми вихованцями лише на повідку, оскільки тварини можуть злякатися гучних звуків та втекти.
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Для прогулянки необхідно вибирати знайомий маршрут і не відходити далеко від укриття, яке може знадобитися у разі тривоги. Також необхідно уникати великих скупчень людей, не ходити з тваринами на ринки та великі магазини.
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Крім того, необхідно відмовитися від активних ігор, прогулянок у високій траві та плавання у водоймах, оскільки там можуть бути уламки снарядів та касетних боєприпасів.
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«Не розтягуйте прогулянку на кілька годин, гуляйте неподалік укриттів та не ігноруйте сигнал тривоги, навіть якщо ви живете у віддаленому районі, куди не добивають РСЗВ», - звернулися до городян у притулку.\
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