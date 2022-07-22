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22.07.2022  16:20   Віталій Хінєвіч

Смертельна ДТП на проспекті Гагаріна: що відомо у справі Колі Харківського

Справу про ДТП за участю Колі Харківського передали до суду Полтави.

Микола Харківській
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що справу про смертельну ДТП на проспекті Гагаріна, в якій підозрюють неповнолітнього Миколу Харківського, передали на розгляд до суду міста Полтави.
 
За словами спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, після повномасштабного вторгнення росії «ускладнився контакт із потерпілими та їхня можливість бути присутніми на судових засіданнях».
 
Дату розгляду кримінальної справи до суду Полтавської області ще не призначили.
 
Миколі Харківському продовжив термін утримання під вартою до 2 вересня.
 
Нагадаємо, увечері 26 жовтня на перехресті на проспекті Гагаріна у Харкові сталася смертельна ДТП: 16-річний Микола Харківський за кермом Infiniti на величезній швидкості виїхав на червоне світло на перехрестя та врізався в автомобіль Chevrolet, 58-річний водій якого загинув на місці.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  криминал, харьков
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