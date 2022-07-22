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22.07.2022  15:55   Віталій Хінєвіч

Мала академія наук України запрошує школярів на курс з філософії

Українські школярі мають можливість долучитись до Всеукраїнської літньої наукової школи МАН.

Всеукраїнський літня наукова школа МАН
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Мала академію наук України під егідою ЮНЕСКО.
 
Повідомляється, що школярів 8-11 класів запрошують долучитися до участі у Всеукраїнській літній науковій онлайн-школі Малої академії наук України з філософії. 
 
На курсі будуть вчити:
 
  • аналізувати наративи серіалів і кіно;
  • просто пояснювати складні філософські ідеї;
  • розвивати свої навички дискутування та написання есе.
 
Школярі дізнаються:
 
  • як зомбі, вовкулаки та вампіри можуть бути альтернативними проєктами людини («Зомбі на ім'я Шон»);
  • як аніме докладається до філософії енвайронменталізму («Дитя погоди», «Принцеса Мононоке», «До лісу, де мерехтять світлячки»);
  • яку спільність деколонізаційна теорія бачить у плантаціях і музеях («Плантації та музеї»);
  • як кіно та серіали препарують політику й сучасне суспільство («Дивні дива», «Політик», «Темні матерії»).
Для участі в безкоштовному курсі необхідно зареєструватись за посиланням до 23 липня. Заняття будуть тривати з 25 по 29 липня.
 
Источник:   Мала академію наук України під егідою ЮНЕСКО
 Тэги:  образование
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