22.07.2022 15:55 Віталій Хінєвіч
Мала академія наук України запрошує школярів на курс з філософії
Українські школярі мають можливість долучитись до Всеукраїнської літньої наукової школи МАН.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Мала академію наук України під егідою ЮНЕСКО.
Повідомляється, що школярів 8-11 класів запрошують долучитися до участі у Всеукраїнській літній науковій онлайн-школі Малої академії наук України з філософії.
На курсі будуть вчити:
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аналізувати наративи серіалів і кіно;
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просто пояснювати складні філософські ідеї;
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розвивати свої навички дискутування та написання есе.
Школярі дізнаються:
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як зомбі, вовкулаки та вампіри можуть бути альтернативними проєктами людини («Зомбі на ім'я Шон»);
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як аніме докладається до філософії енвайронменталізму («Дитя погоди», «Принцеса Мононоке», «До лісу, де мерехтять світлячки»);
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яку спільність деколонізаційна теорія бачить у плантаціях і музеях («Плантації та музеї»);
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як кіно та серіали препарують політику й сучасне суспільство («Дивні дива», «Політик», «Темні матерії»).
Для участі в безкоштовному курсі необхідно зареєструватись за посиланням
до 23 липня. Заняття будуть тривати з 25 по 29 липня.
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