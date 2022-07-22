22.07.2022 15:35 Віталій Хінєвіч

В селі Вільхівка відновили електропостачання

Населений пункт Харківської області був знеструмлений з перших днів війни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ «Харківобленерго».

Повідомляється з початку війни село Вільхівка було окупованим, але наприкінці березня українські захисники визволили населений пункт. В наслідок бойових дій агресора зазнали значних пошкоджень будинки та майже повністю була зруйнована електропідстанція «Армійська», від якої заживлене село. У той же час повітряні лінії електропередачі стояли з перебитими дротами та розбитими опорами.

Перед початком відновлювальних робіт енергетики долучили саперів, які перевірили наявність мін та нерозірваних боєприпасів вздовж траси проходження електричних мереж.

Фахівці Харківського високовольтного РЕМ створили маленьке диво: буквально по крихтах зібрали розбите вщент обладнання електропідстанції.

Одночасно ремонтні бригади Липецького РЕМ привели до ладу близько 30 повітряних ліній напругою 0,4 та 10 кВ, замінили трансформаторну підстанцію та 4 трансформатори.