22.07.2022 14:44 Дмитрий Колоней

Забезпечує три райони: у Харкові ремонтують магістральний водопровід

Про це інформує «Харківводоканал».



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Якповідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на «Харківводоканал», бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» оперативно усунули серйозну аварійну ситуацію на ділянці трубопроводу холодного водопостачання на вул. Грозненській.

За словами начальника служби зовнішніх водопровідних мереж Основ'янського району КП «Харківводоканал» Ігора Кіма, водовід діаметром 1200 мм забезпечує водою мешканців одразу трьох районів – Слобідського, Основ'янського та Новобаварського. Перед початком проведення комплексних робіт фахівці проаналізували ситуацію, що склалася, і вирішили проводити ремонт без відключення споживачів від послуги.

«Дослідні районні бригади, забезпечені спецтехнікою та необхідними матеріалами, виявили пошкодження та оперативно розпочали його усунення. Після проведення необхідних заходів упорядкували територію», - зазначив Ігор Кім.

Загалом 21 липня 2022 року, бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 12 пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання та упорядкували 12 оглядових колодязів. У планах на 22 липня 2022 року – ремонт 10 пошкоджених ділянок водоводів.

Харків'ян просять детальніше повідомляти про витікання води, вказуючи місце витоку, точну адресу та номер телефону заявника для уточнення. Інформацію приймають за тел. 15-33.