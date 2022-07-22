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22.07.2022  15:19   Дмитрий Колоней

Погрожували сокирою поліцейському: у Харкові затримано зловмисників (фото)

У Харкові спіймали правопорушників, що намагалися залякати правоохоронця.

Помста злочинців: Намагалися залякати офіцера поліції сокирою у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на сторінку у Фейсбук начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, злочинці увігнали сокиру в дах автомобіля та надсилали повідомлення з погрозами і готування нападу. Вони намагалася помститися та залякати майора поліції в Харкові.
 
Помста злочинців: Намагалися залякати офіцера поліції сокирою у Харкові
 
Завдяки спільним зусиллям слідчих слідчого управління та оперативників управління внутрішньої безпеки області, вдалося встановити автомобіль, яким користувалися ймовірні злочинці. Встановлено всіх осіб, що їм користувалися. Встановлено коло їхнього спілкування та зв'язки із злочинним світом. Проведено оперативні комбінації, завдяки яким злочинці проявили себе та свою причетність до вказаних злочинів.
 
Помста злочинців: Намагалися залякати офіцера поліції сокирою у Харкові
 
12 обшуків проведено одноразово за місцями мешкання фігурантів. Завдяки цьому виявлено та вилучено речові докази, що підтверджують їх причетність до погроз та нападу.
 
Досудове розслідування завершено та направлено до суду для подальшого розгляду. Нападникам на поліцейського загрожує від дев'яти років позбавлення волі до довічного ув'язнення.
 
Тэги:  угроза, месть, харьков
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