22.07.2022 15:19 Дмитрий Колоней

Погрожували сокирою поліцейському: у Харкові затримано зловмисників (фото)

У Харкові спіймали правопорушників, що намагалися залякати правоохоронця.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на сторінку у Фейсбук начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, злочинці увігнали сокиру в дах автомобіля та надсилали повідомлення з погрозами і готування нападу. Вони намагалася помститися та залякати майора поліції в Харкові.

Завдяки спільним зусиллям слідчих слідчого управління та оперативників управління внутрішньої безпеки області, вдалося встановити автомобіль, яким користувалися ймовірні злочинці. Встановлено всіх осіб, що їм користувалися. Встановлено коло їхнього спілкування та зв'язки із злочинним світом. Проведено оперативні комбінації, завдяки яким злочинці проявили себе та свою причетність до вказаних злочинів.

12 обшуків проведено одноразово за місцями мешкання фігурантів. Завдяки цьому виявлено та вилучено речові докази, що підтверджують їх причетність до погроз та нападу.

Досудове розслідування завершено та направлено до суду для подальшого розгляду. Нападникам на поліцейського загрожує від дев'яти років позбавлення волі до довічного ув'язнення.