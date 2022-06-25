25.06.2022 13:14 Рита Парфенова

В Харькове - угроза артобстрела

Жителей северной части Харькова просят находиться в укрытиях.



РЕДПОСТ

Об угрозе артобстрела Харькова сообщили в Департаменте гражданской защиты, передает РЕДПОСТ.

«Жителей Северной Салтовки, 602-го микрорайона, Пятихаток и поселка Жуковского призывают не находиться на улице и держаться поближе к укрытиям. В течение всего дня в этих районах будет сохраняться угроза российских артобстрелов», – говорится в сообщении.

Напомним, утром 25 июня российский агрессор хаотично обстрелял жилые дома в Чугуеве и в Клугино-Башкировке.