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25.06.2022  13:14   Рита Парфенова

В Харькове - угроза артобстрела

Жителей северной части Харькова просят находиться в укрытиях.


РЕДПОСТ

Об угрозе артобстрела Харькова сообщили в Департаменте гражданской защиты, передает РЕДПОСТ.

«Жителей Северной Салтовки, 602-го микрорайона, Пятихаток и поселка Жуковского призывают не находиться на улице и держаться поближе к укрытиям. В течение всего дня в этих районах будет сохраняться угроза российских артобстрелов», – говорится в сообщении.

Напомним, утром 25 июня российский агрессор хаотично обстрелял жилые дома в Чугуеве и в Клугино-Башкировке.

 

Тэги:  обстрел, угроза, харьков, агрессия россии
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