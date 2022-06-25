В Харькове - угроза артобстрела

Жителей северной части Харькова просят находиться в укрытиях.
Об угрозе артобстрела Харькова сообщили в Департаменте гражданской защиты, передает РЕДПОСТ.
«Жителей Северной Салтовки, 602-го микрорайона, Пятихаток и поселка Жуковского призывают не находиться на улице и держаться поближе к укрытиям. В течение всего дня в этих районах будет сохраняться угроза российских артобстрелов», – говорится в сообщении.
Напомним, утром 25 июня российский агрессор хаотично обстрелял жилые дома в Чугуеве и в Клугино-Башкировке.
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