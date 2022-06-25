    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Хакеры атаковали украинских операторов и провайдеров
25.06.2022  13:10   Виталий Хиневич

Хакеры атаковали украинских операторов и провайдеров

Хакеры распространяют опасные электронные письма.

Хакеры
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.
 
Сообщается, что команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, отметила, что на электронные почты распространяют опасные письма с темой «Бесплатная первичная правовая помощь». 
 
Данный документ поступает с электронного адреса в домене gov.ua (вероятно, скомпрометированного) и имеет вложение «Алгоритм действий членов семьи без вести отсутствующего военнослужащего LegalAid.rar», защищенного паролем.
 
Указанный RAR-архив содержит документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", открытие которого в конечном итоге приведет к загрузке и запуску вредоносной программы DarkCrystal RAT.
 
Специалисты предполагают, что атака направлена на операторов и провайдеров телекоммуникаций Украины.
 
Напомним, СБУ отбила тысячи хакерских атак на сайты.
 
Источник:   Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины
 Тэги:  криминал
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.06 Криминал и происшествия В Харькове группа лиц похищала людей 22.06 Криминал и происшествия В Харькове мужчина напал на прохожего 19.06 Криминал и происшествия В Украине продолжают выявлять диверсантов
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 