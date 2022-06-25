25.06.2022 13:10 Виталий Хиневич

Хакеры атаковали украинских операторов и провайдеров

Хакеры распространяют опасные электронные письма.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

Сообщается, что команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, отметила, что на электронные почты распространяют опасные письма с темой «Бесплатная первичная правовая помощь».

Данный документ поступает с электронного адреса в домене gov.ua (вероятно, скомпрометированного) и имеет вложение «Алгоритм действий членов семьи без вести отсутствующего военнослужащего LegalAid.rar», защищенного паролем.

Указанный RAR-архив содержит документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", открытие которого в конечном итоге приведет к загрузке и запуску вредоносной программы DarkCrystal RAT.

Специалисты предполагают, что атака направлена на операторов и провайдеров телекоммуникаций Украины.