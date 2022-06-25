Ситуация с выездом из Украины 25 июня на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По состоянию на 12.00 25 июня очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:
За сутки 24 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 89 тысяч человек и более 21 тысячи транспортных средств.
Из Украины за прошлые сутки выбыли 45 тысяч человек. 26 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину за минувшие сутки прибыли более 44 тысяч человек, 40 тысяч из них – граждане Украины.
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