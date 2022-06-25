25.06.2022 12:58 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 25 июня на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



По состоянию на 12.00 25 июня очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

«Грушев» – 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Краковец» - 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

«Шегини» – 20 л/а, 11 автобусов, 50 пешеходов;

Словацкая Республика:

«Малый Березный» - 40 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 30 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;

Венгрия:

«Тиса» – 10 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Лужанка» – 10 л/а, 0 пешеходов;

Румыния:

«Порубное» – 50 л/а, 0 пешеходов.

За сутки 24 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 89 тысяч человек и более 21 тысячи транспортных средств.



Из Украины за прошлые сутки выбыли 45 тысяч человек. 26 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.



В Украину за минувшие сутки прибыли более 44 тысяч человек, 40 тысяч из них – граждане Украины.