25.06.2022 13:35 Виталий Хиневич

Украинские студенты создали общественный штаб для помощи во время войны

Штаб солидарности помогает людям, пострадавшим от войны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.

Сообщается, что студенческая молодежь Украины создала штаб солидарности для помощи людям. Для этого объединились - Всеукраинская молодежная общественная организация «Студенческая республика», Республиканское движение Украины, органы студенческого самоуправления, профсоюзы, общественные объединения и волонтеры учредили Республиканский (Гражданский).

Организаторы проекта поддерживают социально нуждающиеся слои населения, собирают разнообразную помощь, как защитникам Украины, так и другим гражданам, пострадавшим от войны.

Активистами штаба большей частью являются молодежь, которая выполняет различные запросы от нуждающихся в психологической или материальной поддержке или решении сложной проблемы.

Также штаб работает в удобном телеграмме-боте , где можно ознакомиться с профессиональными инструкциями, как действовать в той или иной ситуации во время:

обстрелов (в т.ч. и карта бомбоубежищ);

ранениях;

атаке оружием массового поражения;

повреждениях от войны жилья или транспорта;

психических срывах и панике;

защиты прав труда.

Обратиться в Республиканский (Гражданский) штаб солидарности можно на горячую линию: +38 094 493 34 17.