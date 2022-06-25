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25.06.2022  13:35   Виталий Хиневич

Украинские студенты создали общественный штаб для помощи во время войны

Штаб солидарности помогает людям, пострадавшим от войны.

Телеграм-бот
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.
 
Сообщается, что студенческая молодежь Украины создала штаб солидарности для помощи людям. Для этого объединились - Всеукраинская молодежная общественная организация «Студенческая республика», Республиканское движение Украины, органы студенческого самоуправления, профсоюзы, общественные объединения и волонтеры учредили Республиканский (Гражданский).
 
Организаторы проекта поддерживают социально нуждающиеся слои населения, собирают разнообразную помощь, как защитникам Украины, так и другим гражданам, пострадавшим от войны.
 
Активистами штаба большей частью являются молодежь, которая выполняет различные запросы от нуждающихся в психологической или материальной поддержке или решении сложной проблемы. 
 
Также штаб работает в удобном телеграмме-боте, где можно ознакомиться с профессиональными инструкциями, как действовать в той или иной ситуации во время:
 
  • обстрелов (в т.ч. и карта бомбоубежищ);
  • ранениях;
  • атаке оружием массового поражения;
  • повреждениях от войны жилья или транспорта;
  • психических срывах и панике;
  • защиты прав труда.
 
Обратиться в Республиканский (Гражданский) штаб солидарности можно на горячую линию: +38 094 493 34 17.
 
Напомним, в Минобразования объявили актуальную информацию о новом учебном годе.
 
Источник:   МОН Украины
 Тэги:  штаб, война, студенты
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