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25.06.2022  10:35   Виталий Хиневич

Каким будет новый учебный год для украинских детей

В Минобразования объявили актуальную информацию о новом учебном годе.

Образование
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Оsvita.ua
 
Сообщается, что учебный год 2022/2023 в украинских школах начнется 1 сентября и завершится 30 июня. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров 24 июня.
 
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что местные власти должны проработать организационный процесс обучения.
 
«Вопрос сложный, ведь связан с безопасностью наших детей. Ситуация безопасности в стране разная, и уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат. Равно как и на оккупированных территориях», — отметил премьер.
 
Министр сообщил, что в убежищах должны быть все условия пребывания и обучения. Органы местного самоуправления должны организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в убежища и уроки безопасности, визуализацию пути в безопасные места во всех учебных заведениях.
 
Стоит отметить, что Министерству образования и науки, Министерству внутренних дел, Министерству развития общин и территорий, ВГА поручено обеспечить подвоз детей в школы, а также безопасность в учебных заведениях.
 
В каждом учебном заведении должна быть тревожная кнопка на случай чрезвычайной ситуации.
 
Денис Шмигаль подчеркнул, что детские сады, школы и университеты на неприфронтовых территориях должны работать: «Это важно, и правительство сделает все, чтобы это произошло в безопасных условиях».
 
Напомним, в Украине началась регистрация выпускников на базе 9-ти классов.
 
Источник:   Оsvita.ua
 Тэги:  образование
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