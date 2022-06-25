25.06.2022 10:35 Виталий Хиневич

Каким будет новый учебный год для украинских детей

В Минобразования объявили актуальную информацию о новом учебном годе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Оsvita.ua

Сообщается, что учебный год 2022/2023 в украинских школах начнется 1 сентября и завершится 30 июня. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров 24 июня.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что местные власти должны проработать организационный процесс обучения.

«Вопрос сложный, ведь связан с безопасностью наших детей. Ситуация безопасности в стране разная, и уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат. Равно как и на оккупированных территориях», — отметил премьер.

Министр сообщил, что в убежищах должны быть все условия пребывания и обучения. Органы местного самоуправления должны организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в убежища и уроки безопасности, визуализацию пути в безопасные места во всех учебных заведениях.

Стоит отметить, что Министерству образования и науки, Министерству внутренних дел, Министерству развития общин и территорий, ВГА поручено обеспечить подвоз детей в школы, а также безопасность в учебных заведениях.

В каждом учебном заведении должна быть тревожная кнопка на случай чрезвычайной ситуации.

Денис Шмигаль подчеркнул, что детские сады, школы и университеты на неприфронтовых территориях должны работать: «Это важно, и правительство сделает все, чтобы это произошло в безопасных условиях».

Напомним, в Украине началась регистрация выпускников на базе 9-ти классов.