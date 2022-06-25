25.06.2022 11:00 Виталий Хиневич

В Украине запустят грантовые программы для перерабатывающей и ІТ-отраслей

Украинцы могут получить гранты для развития бизнеса во время войны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Урядовий портал.

Сообщается, что Кабинет Министров Украины поддержал реализацию еще трех грантовых программ направленых на развитие перерабатывающей промышленности и ІТ -сферы.

«Главная цель программ – создать новые рабочие места и способствовать развитию малого и среднего бизнеса даже во время войны. Это позволит обеспечить рост ВВП, устойчивость экономики и максимально быстрое восстановление нашей страны, чтобы украинцы, вынужденные выехать за границу из-за российской агрессии, могли вернуться домой”, – отметила Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Программа развития перерабатывающей отрасли предусматривает государственное софинансирование предпринимателей, желающих создать или развить свой бизнес.Денежные средства выделяются на приобретение основных потребностей производства (станки, технологическое оборудование) и покрытие затрат на их доставку и ввод в эксплуатацию.

Первые 1000 заявителей получают грант в размере до 70% стоимости проекта, остальные 30% финансируют за свой счет. Участники могут привлечь дополнительные кредитные средства – до 16 миллионов гривен по программе "5-7-9" под 0%.

Предприниматели должны уплатить налоги и ЕСВ на сумму гранта в течение 3 лет, создав не менее 25 рабочих мест.

Программа инвестиций в ІТ -стартапы позволит разработчикам технологических продуктов привлечь финансирование для открытия и развития бизнеса в сфере высоких технологий.

Для стартапов, Фонд развития инноваций предоставляет грант от 750 тысяч до 3,5 миллионов гривен с четкими условиями о количестве привлеченных работников, а Фонд инвестиций предоставляет возвратную финансовую помощь от 3,5 до 8 миллионов гривен.

Обязанность получателя гранта – уплатить налоги и ЕСВ в размере 50% полученного гранта в течение двух лет и создать не менее 5 рабочих мест.

Программа "Старт в ІТ " - это гранты на обучение украинцев по ІТ -специальностям.

Получить финансирование могут граждане, потерявшие работу, находящиеся в простой, неоплачиваемой отпуске, ВПЛ, желающие получить новую профессию в сфере IT. После окончания учебы участники должны в течение 30 дней трудоустроиться по новой специальности, открыть ФЛП или осуществлять независимую профессиональную деятельность.