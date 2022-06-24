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24.06.2022  15:55   Виталий Хиневич

«Ощадбанк» начинает прием заявок на выдачу микрогрантов "єРобота"

Украинцы смогут подать соответствующую заявку.

Ощадбанк
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Ощадбанк».
 
Сообщается, что с 1 июля «Ощадбанк» начинает прием заявок на получение микрогрантов "єРобота". Сумма микрогранта может составлять до 250 тысяч гривен и направлена на создание нового бизнеса или на развитие действующего.
 
За счет гранта от государства в размере до 250 тысяч гривен предприниматель или юридическое лицо смогут приобрести оборудование, оплатить сырье и материалы, осуществить частичную оплату аренды. При создании одного или двух рабочих мест на период более 3 лет и уплаты налогов за этот период грант не возвращается.
 
После рассмотрения проекта, в случае его соответствия критериям программы, грантовые средства будут перечислены на отдельный счет соискателя гранта в Ощадбанке. Решение о предоставлении гранта будет приниматься Государственной службой занятости.
 
Напомним, украинцы смогу получить финансовую помощь по программе "єРобота».
 
Источник:   Ощадбанк
 Тэги:  ощадбанк, єробота
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