24.06.2022 15:55 Виталий Хиневич

«Ощадбанк» начинает прием заявок на выдачу микрогрантов "єРобота"

Украинцы смогут подать соответствующую заявку.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Ощадбанк».

Сообщается, что с 1 июля «Ощадбанк» начинает прием заявок на получение микрогрантов "єРобота". Сумма микрогранта может составлять до 250 тысяч гривен и направлена на создание нового бизнеса или на развитие действующего.

За счет гранта от государства в размере до 250 тысяч гривен предприниматель или юридическое лицо смогут приобрести оборудование, оплатить сырье и материалы, осуществить частичную оплату аренды. При создании одного или двух рабочих мест на период более 3 лет и уплаты налогов за этот период грант не возвращается.

После рассмотрения проекта, в случае его соответствия критериям программы, грантовые средства будут перечислены на отдельный счет соискателя гранта в Ощадбанке. Решение о предоставлении гранта будет приниматься Государственной службой занятости.

Напомним, украинцы смогу получить финансовую помощь по программе "єРобота».