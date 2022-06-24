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24.06.2022  15:35   Виталий Хиневич

Украинцы на временно оккупированных территориях могут пользоваться VPN через «Дію»

ClearVPN стал доступен через «Дію».

VPN
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Ліга.Tech.
 
Сообщается, что украинцы, которые пребывают на временно оккупированных территориях, могут бесплатно воспользоваться ClearVPN с помощью программы «Дія».
 
Свободный доступ к данной функции можно оформить при помощи «Дія.Підпис». Функция выступает в роли Citizenship check – подтверждает личность человека.
Как получить доступ:
 
  • зайти в личный кабинет ClearVPN;
  • ввести личные данные, если уже есть аккаунт ClearVPN. Либо зарегистрироваться, указав адрес электронной почты, пароль и нажать Create;
  • при входе в приложение необходимо указать почту и пароль и выбрать«Дія.Підпис» для подтверждения гражданства.

Напомним, в Швейцарии начал работу украинский образовательный хаб.

Источник:   Ліга.Tech
 Тэги:  дія
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