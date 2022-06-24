Украинцы на временно оккупированных территориях могут пользоваться VPN через «Дію»

ClearVPN стал доступен через «Дію».
Напомним, в Швейцарии начал работу украинский образовательный хаб.
Комментариев: 0
Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
В пятницу циклон находится над Харьковской областью, ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами гроза, град 6-19 мм.
24 июня каждый год мир отмечает неофициальный, но очень позитивный праздник – День бассейна.
влажность:
давление:
ветер: