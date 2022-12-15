    
Главная Новини Харкова Суспільство Ощадбанк відновив роботу відділення у Великому Бурлуку
15.12.2022  15:05   Віталій Хінєвіч

Ощадбанк відновив роботу відділення у Великому Бурлуку

Банк продовжує відновлювати роботу на звільненій території Харківщини.

Ощадбанк
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ощадбанк.
 
Повідомляється, що 14 грудня, знову запрацювало відділення банку в смт Великий Бурлук. Відтепер мешканці Великобурлуцької громади мають змогу отримувати пенсії, соціальні виплати, перекази та користуватись іншими банківськими послугами.
 
У відділенні можна скористатись банкоматом та терміналом самообслуговування.Це вже четверте відділення Ощаду на деокупованій території Харківщини.
 
Банківське обслуговування мешканцям звільнених населених пунктів надають відділення в Балаклії, Ізюмі й Шевченковому. Також зняти готівку можна в 21 банкоматі банку в Андріївці, Барвінковому, Балаклії, Боровій,  Дергачах, Донці, Золочеві, Ізюмі, Куп'янську, Малинівці, П’ятигірському та Шевченковому.
 
Источник:   Ощадбанк
 Тэги:  харьков, ощадбанк
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.12 Надзвичайні події У Харківській області стався витік газу через ворожий обстріл 15.12 Суспільство До Харківської області доставили бронежилети для дітей 15.12 Надзвичайні події Обстріл Харкова: окупанти нанесли ракетний удар по Холодногірському району (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 