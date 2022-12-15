15.12.2022 15:05 Віталій Хінєвіч
Ощадбанк відновив роботу відділення у Великому Бурлуку
Банк продовжує відновлювати роботу на звільненій території Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Ощадбанк.
Повідомляється, що 14 грудня, знову запрацювало відділення банку в смт Великий Бурлук. Відтепер мешканці Великобурлуцької громади мають змогу отримувати пенсії, соціальні виплати, перекази та користуватись іншими банківськими послугами.
У відділенні можна скористатись банкоматом та терміналом самообслуговування.Це вже четверте відділення Ощаду на деокупованій території Харківщини.
Банківське обслуговування мешканцям звільнених населених пунктів надають відділення в Балаклії, Ізюмі й Шевченковому. Також зняти готівку можна в 21 банкоматі банку в Андріївці, Барвінковому, Балаклії, Боровій, Дергачах, Донці, Золочеві, Ізюмі, Куп'янську, Малинівці, П’ятигірському та Шевченковому.
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