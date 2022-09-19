19.09.2022 13:37 Рита Парфенова

Ощадбанк и ПриватБанк розпочинають роботу на деокупованих територіях Харківської області

На територіях Харківської області, звільнених від російських окупантів, починають працювати Ощадбанк та Приватбанк.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає РЕДПОСТ.



На 4 терміналах в Дергачах працює сервіс «готівка на касі» від Ощадбанку, цією ж послугою від ПриватБанку можно скористатися на трьох терміналах у Дергачах та Золочеві.



Також в Дергачах та Золочеві вже працюють чотири банкомати «Приватбанку». Клієнти проінформовані про відновлення роботи АТМ за геолокаційними факторами.



Крім того, оперативно відновлюється робота банкоматів Ощадбанку. Перші транзакції вже пройшли у смт Золочів та м. Дергачі. Ще кілька банкоматів мають відновитися цього місяця: смт Червоний Донець, смт Андріївка та м. Балаклія.



20 вересня відбудуться перші організовані виїзди мешканців Куп'янська до найближчих відділень Ощадбанку. Автобуси відправляться до м. Чугуїв (вул. Старонікольська, 33) та м. Харків (вул. Біблика, 20/8). В Ощадбанку запевнили, що до прийому мешканців відділення будуть повністю готові: працюватиме необхідна кількість персоналу та буде завезено достатньо готівки.



Найближчим часом Ощадбанк планує відновити роботу низки відділень. Зокрема, у м. Балаклія: орієнтовний час відкриття – 19-20 вересня. Це повноцінне велике відділення, яке дозволить обслуговувати не лише мешканців міста, а й найближчих сіл. А також у смт Шевченкове – до кінця вересня.