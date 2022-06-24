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24.06.2022  16:19   Дмитрий Колоней

Сторонник "русского мира" передавал информацию врагу: в Харькове будут судить предателя (фото)

В Харькове завершено досудебное расследование в отношении мужчины, поддерживавшего страну-агрессора.

Будут судить предателя, передававшего информацию врагу. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, расследование установило, что в течение марта 2022 мужчина поддерживал общение с представителем ФСБ РФ и передавал ему информацию о местонахождении ВСУ в г. Харькове.
 
Также, во время общения со своими знакомы
ми он пытался склонить их к поддержке РФ и признать агрессию соседней страны необходимой в Украине. Мужчина также отмечал, что оккупация войсками РФ территории Украины полностью оправдана, приводя пример г. Токмак Запорожской области.
 
Мужчине грозит тюремный срок вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Обвинительный акт направлен в Киевский районный суд г. Харькова.
 
Тэги:  предательство, харьков
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