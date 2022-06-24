    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Российский агрессор уничтожил более 3 тысяч дельфинов в Черном море
24.06.2022  16:30   Виталий Хиневич

Российский агрессор уничтожил более 3 тысяч дельфинов в Черном море

На побережье Черного моря находят погибших дельфинов.

Дельфины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Сhas.news.
 
Сообщается, что с начала военных действий в Украине погибло, по меньшей мере, три тысячи дельфинов.
 
По словам руководитель научно-исследовательского отдела природного парка «Тузловские лиманы» Ивана Русева, гибель дельфинов фиксируется на побережье Черного моря.
 
Мощные гидролокаторы и взрывы разрушают тонкую навигационную систему животных, вследствие чего дельфины «слепнут» и гибнут от голода, ведь не могут поймать рыбу. Стоит отметить, что из-за слабости организма они становятся более уязвимыми для инфекционных заболеваний.
 
Мертвых дельфинов находят на побережье, но специалисты не имеют возможности обследовать значительные территории из-за военного запрета, поэтому количество погибших животных может быть значительным.
 
Напомним, на берегу Азовского моря находят мертвых дельфинов.
 
Источник:   Сhas.news
 Тэги:  агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.06 Общество Комитет Сената США одобрил резолюцию о признании россии страной-спонсором терроризма 24.06 Криминал и происшествия Утренние обстрелы Харьковской области: есть погибшие и раненые 24.06 Криминал и происшествия В Чугуеве дистанционно заминирован район города
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 