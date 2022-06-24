24.06.2022 16:30 Виталий Хиневич
Российский агрессор уничтожил более 3 тысяч дельфинов в Черном море
На побережье Черного моря находят погибших дельфинов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Сhas.news.
Сообщается, что с начала военных действий в Украине погибло, по меньшей мере, три тысячи дельфинов.
По словам руководитель научно-исследовательского отдела природного парка «Тузловские лиманы» Ивана Русева, гибель дельфинов фиксируется на побережье Черного моря.
Мощные гидролокаторы и взрывы разрушают тонкую навигационную систему животных, вследствие чего дельфины «слепнут» и гибнут от голода, ведь не могут поймать рыбу. Стоит отметить, что из-за слабости организма они становятся более уязвимыми для инфекционных заболеваний.
Мертвых дельфинов находят на побережье, но специалисты не имеют возможности обследовать значительные территории из-за военного запрета, поэтому количество погибших животных может быть значительным.
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