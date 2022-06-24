24.06.2022 16:30 Виталий Хиневич

Российский агрессор уничтожил более 3 тысяч дельфинов в Черном море

На побережье Черного моря находят погибших дельфинов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Сhas.news.

Сообщается, что с начала военных действий в Украине погибло, по меньшей мере, три тысячи дельфинов.

По словам руководитель научно-исследовательского отдела природного парка «Тузловские лиманы» Ивана Русева, гибель дельфинов фиксируется на побережье Черного моря.

Мощные гидролокаторы и взрывы разрушают тонкую навигационную систему животных, вследствие чего дельфины «слепнут» и гибнут от голода, ведь не могут поймать рыбу. Стоит отметить, что из-за слабости организма они становятся более уязвимыми для инфекционных заболеваний.

Мертвых дельфинов находят на побережье, но специалисты не имеют возможности обследовать значительные территории из-за военного запрета, поэтому количество погибших животных может быть значительным.

Напомним, на берегу Азовского моря находят мертвых дельфинов