14.01.2023 10:55 Віталій Хінєвіч

На які групи товарів найчастіше витрачали гроші українці в грудні минулого року

У грудні 2022 українці на 15% більше, ніж у листопаді, сплачували покупки картками в мережі торгових терміналів банку.

Такі дані навів ПриватБанк на своїй веб-сторінці. Передає РЕДПОСТ

У ПриватБанку повідомили, що зростання обсягів безготівкових оплат у грудні до 58,8 млрд грн зумовлено традиційними приготуваннями до новорічних та різдвяних свят.

Перед новорічними святами українці більше купували продуктів харчування - на 22% порівняно з листопадом 2022 року. Витрати на їжу склали майже 46% від загальних карткових витрат (27 млрд грн).

Найбільш популярними товарами місяця стали гаджети та косметика - витрати на купівлю електроніки та побутової техніки зросли у грудні на 21% до 4,6 млрд грн, а витрати в мережах магазинів косметики та побутової хімії зросли на 18% до 5,5 млрд.

Також у грудні українці більше купували ліків - на 14%, та пального - витрати на АЗС зросли протягом останнього місяця року на 10%.

Витрати на кафе й ресторани у грудні 2022 року майже не збільшилися у порівнянні з попереднім місяцем - лише на 6%, а покупки одягу та взуття залишилися незмінними.

Нагадаємо, на харківському ярмарку Artishop збиратимуть кошти для українських волонтерів.



