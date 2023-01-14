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14.01.2023  10:55   Віталій Хінєвіч

На які групи товарів найчастіше витрачали гроші українці в грудні минулого року

У грудні 2022 українці на 15% більше, ніж у листопаді, сплачували покупки картками в мережі торгових терміналів банку.

витрати українців
 
Такі дані навів ПриватБанк на своїй веб-сторінці. Передає РЕДПОСТ.
 
У ПриватБанку повідомили, що зростання обсягів безготівкових оплат у грудні до 58,8 млрд грн зумовлено традиційними приготуваннями до новорічних та різдвяних свят.
 
Перед новорічними святами українці більше купували продуктів харчування - на 22% порівняно з листопадом 2022 року. Витрати на їжу склали майже 46% від загальних карткових витрат (27 млрд грн).
 
Найбільш популярними товарами місяця стали гаджети та косметика - витрати на купівлю електроніки та побутової техніки зросли у грудні на 21% до 4,6 млрд грн, а витрати в мережах магазинів косметики та побутової хімії зросли на 18% до 5,5 млрд.
 
Також у грудні українці більше купували ліків - на 14%, та пального - витрати на АЗС зросли протягом останнього місяця року на 10%. 
 
Витрати на кафе й ресторани у грудні 2022 року майже не збільшилися у порівнянні з попереднім місяцем - лише на 6%, а покупки одягу та взуття залишилися незмінними.
 
Нагадаємо, на харківському ярмарку Artishop збиратимуть кошти для українських волонтерів.
 

Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  экономика, приватбанк
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