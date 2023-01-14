14.01.2023 11:25 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 14 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 21 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 121 особи. Одужало 308 769 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 69 осіб.

Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 2 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



