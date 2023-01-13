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13.01.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 13 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 2 випадки зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 14 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 100 осіб. Одужало 308 760 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 57 осіб.

Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

 

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, коронавирус
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