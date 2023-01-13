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13.01.2023  11:00   Віталій Хінєвіч

Футбольний клуб "Металіст 1925" вийшов із відпустки та розпочав зимову підготовку

Команда зібралася разом на Київщині.

"Металіст 1925"
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
Повідомляється, що футбольний клуб "Металіст 1925" після зимового відпочинку зібрався командою у Київській області.
 
Після медичного обстеження, на яке знадобиться два дні, футболісти проведуть початкові тижневі збори.
 
20 січня харків'яни візьмуть курс на Варшаву, звідки вилетять до Анталії. Там, розмістившись у готелі Tui Blue, на полях комплексу Emirhan Sport Center у "Металіста 1925" заплановано проведення повноцінного зимового збору. Під час його проведення підопічні Едмара та Олега Голодюка зіграють шість товариських матчів.
 
Повернеться команда до України 16 лютого. Після кількох днів відпочинку вони проведуть підготовку до перенесеного матчу 6-го туру УПЛ із "Олександрією", який відбудеться 25 лютого.
 
Варто відмітити що, у таблиці Української Прем'єр-ліги "Металіст 1925" посідає 7-е місце з 19 очками після 15 матчів.
 
Нагадаємо, однорічна харків'янка стала рекордсменкою України. Вона візуально визначає всі букви українського алфавіту, без жодної помилки. 
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харьков, спорт, "металіст 1925"
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