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12.01.2023  11:00   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 12 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 19 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 086 осіб. Одужало 308 706 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 97 осіб.

Нагадаємо, в Україні продовжує діяти програма «Доступні ліки», завдяки якій пацієнти можуть отримувати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, коронавирус
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