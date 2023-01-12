Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 12 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 19 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 086 осіб. Одужало 308 706 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 97 осіб.
Нагадаємо, в Україні продовжує діяти програма «Доступні ліки», завдяки якій пацієнти можуть отримувати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою.
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Рецепт сьогоднішнього дня: більше позитивних думок та емоцій, відпочинку, розслаблення та спілкування з друзями.
12 січня опадів не очікується, небо буде хмарним.
День українського політв'язня відзначається в Україні щороку 12 січня на честь осіб, які були заарештовані через політичні переконання.
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