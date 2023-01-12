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12.01.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

Харківські ресторани продовжують відновлювати роботу: скільки закладів наразі працює

13 підприємств продовжують готувати безкоштовні обіди для українських захисників, лікарів, літніх людей та всіх, хто цього потребує.

Ресторан
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Станом на початок 2023 року у Харкові працюють близько 50% від довоєнної кількості закладів ресторанного бізнесу. 
 
Поступово відновлюють свою роботу мережі ресторанного господарства: «Маранелло», «Якіторія», «Мафія», «Япошка», «Good Time», «Арома кава», «Львівські круасани» (загалом відкрито 32 заклади цих мереж). Також працюють заклади на території саду ім. Шевченка («Кристал», «Той самий Баранчик», «Villa Tartufo», «Ті Амо», «Зоопарк»), у центральній частині міста («Феліче», «Імбирний пряник», «Париж», «Some like it hot», «Koritza», «Аргентина гриль») та в інших районах («Меркурій», «Рашель», «Zori», «Корона», «Трактор») тощо. 
  
Також відкриваються нові заклади, зокрема, в другій половині 2022 року почали роботу кафе «Люди»,  «Vilena’s Pies & Burgies», «Трипіччя», «Бункер» та ін. 
 
Крім того, 13 підприємств продовжують готувати безкоштовні обіди для українських захисників, лікарів, літніх людей та всіх, хто цього потребує. Серед них - «Вечірні зорі», «Навруз», «Шоті», «Шоті-парк», «Пробка», «Япошка», «Пюре» та ін. Крім того, чимало закладів проводять різноманітні благодійні акції та інші заходи для підтримки ЗСУ або незахищених верств населення міста та переселенців. 
 
Частина закладів забезпечені генераторами та іншими джерелами автономного живлення для безперебійної роботи та обслуговування своїх гостей на випадок тривалого відключення електроенергії («Koritza», «Bufet», «Basta lounge» та ін.).
 
Читайте також: Як приготувати пиріг з броколі, куркою та сиром.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, рестораны, экономика
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