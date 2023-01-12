Рівень радіації у Харкові та області на 12 січня

Рецепт сьогоднішнього дня: більше позитивних думок та емоцій, відпочинку, розслаблення та спілкування з друзями.

12 січня опадів не очікується, небо буде хмарним.

День українського політв'язня відзначається в Україні щороку 12 січня на честь осіб, які були заарештовані через політичні переконання.