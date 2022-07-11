11.07.2022 15:16 Дмитрий Колоней
Стало известно, сколько работает в Харькове супермаркетов, ресторанов и пунктов сферы обслуживания
Часть ресторанов Харькова, по-прежнему, готовит еду и на волонтерских началах для горожан.
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Горсовет, на 11 июля 2022 года открыто 228 супермаркетов и 35 рынков, а также большое количество магазинов и торговых сетей: «Посад» (77 объектов), «Кулиничи» (133 объекта), «Салтовский мясокомбинат» (69 объектов), «Smile-market» (51 объект) и т. д. Также работают около 250 аптек и заведений бытового обслуживания населения (парикмахерские, косметологические кабинеты, мастерские по ремонту вещей личного потребления, СТО, автомойки и т. п.).
Кроме того, открыты некоторые кафе, рестораны, кофейни, мини-пекарни. Часть ресторанов полностью вернулась к обычному режиму работы, часть - параллельно с основным видом деятельности по-прежнему готовит еду на волонтерских началах для горожан.
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