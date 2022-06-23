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23.06.2022  11:45   Виталий Хиневич

В Украине началась регистрация выпускников на базе 9-ти классов

Регистрация будет проходить в электронном кабинете.

Образование
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.
 
Сообщается, что 23 июня 2022 года началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов на основе 9-ти классов на профессионального младшего бакалавра. Поступающие на основе базового среднего образования должны зарегистрироваться в электронном кабинете по ссылке.
 
Для создания кабинета следует отметить:
  • серию и номер документа по образованию;
  • номер (без серии) документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, свидетельство о рождении.
Также нужно указать электронную почту, к которой поступающий имеет доступ и не запрещена на территории Украины, и создать пароль для последующего входа в кабинет.
 
Напомним, в Украине начался второй этап подтверждения участия в НМТ.
 
Источник:   МОН Украины
 Тэги:  образование
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