23.06.2022 11:45 Виталий Хиневич
В Украине началась регистрация выпускников на базе 9-ти классов
Регистрация будет проходить в электронном кабинете.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на МОН Украины.
Сообщается, что 23 июня 2022 года началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов на основе 9-ти классов на профессионального младшего бакалавра. Поступающие на основе базового среднего образования должны зарегистрироваться в электронном кабинете по ссылке
.
Для создания кабинета следует отметить:
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серию и номер документа по образованию;
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номер (без серии) документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, свидетельство о рождении.
Также нужно указать электронную почту, к которой поступающий имеет доступ и не запрещена на территории Украины, и создать пароль для последующего входа в кабинет.
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