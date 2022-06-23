23.06.2022 11:45 Виталий Хиневич

В Украине началась регистрация выпускников на базе 9-ти классов

Регистрация будет проходить в электронном кабинете.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.

Сообщается, что 23 июня 2022 года началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов на основе 9-ти классов на профессионального младшего бакалавра. Поступающие на основе базового среднего образования должны зарегистрироваться в электронном кабинете по ссылке

Для создания кабинета следует отметить:

серию и номер документа по образованию;

номер (без серии) документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, свидетельство о рождении.

Также нужно указать электронную почту, к которой поступающий имеет доступ и не запрещена на территории Украины, и создать пароль для последующего входа в кабинет.