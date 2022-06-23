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23.06.2022  12:05   Рита Парфенова

45 детей погибли в Харькове и области с начала войны, - Прокуратура

За 120 дней широкомасштабного вторжения рф в Украину в Харьковской области погибли 45 детей, ранены – 137.

45 детей убиты в Харьковской области за 120 дней войны

В областной прокуратуре рассказали несколько историй украинских детей, чьи судьбы искалечила война, передает РЕДПОСТ.

Жертвой освободителей стал 15-летний мальчик, который учился в Малоданиловском лицее и занимался танцами. Все это в мгновение ока разрушил трагический случай: 7 марта во время обстрела г. Дергачи мальчик потерял одну ногу. В настоящее время он находится в Нидерландах на лечении.

Во время ночного авиаудара по г. Изюм в марте погибли двое детей 3 и 9 лет. В дом попал снаряд, дети скончались.

Убежать от российских захватчиков не удалось еще одной семье. Автомобиль с белыми флагами, на котором семья пыталась выехать из села Лесное в более безопасное место, обстрелял российский танк. 42-летний отец семейства и 9-летняя дочь погибли на месте. Мать и 17-летний сын получили ранения.

Если вы стали свидетелями военных преступлений России, в результате которых пострадали дети, просим сообщить об этом по телефону +38 068 012 52 89. Конфиденциальность гарантируется!

Напомним, в результате обстрела города Чугуев утром 23 июня 2022 года получили ранения шесть человек, из них двое детей (9 и 6 лет).

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  дети, прокуратура, харьков, агресия росссии
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