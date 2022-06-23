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23.06.2022  08:54   Рита Парфенова

Обстрел Чугуева утром 23 июня: есть пострадавшие

Российские оккупанты совершили очередной обстрел города Чугуев утром 23 июня 2022 года

обстрел Чугуева утром 23 июня 2022 года

Об обстреле Чугуева сообщают местные паблики, передает РЕДПОСТ. Предварительно известно об одном травмированном.

Обстрел произошел около 7 утра. Очевидцы говорят о двух прилетах.

«Обстрел частных домов. Есть раненые, информация уточняется. Сейчас есть информация, что один человек ранен», - сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева.

Напомним, 22 июня в результате вражеских обстрелов в Чугуеве погибли двое мирных жителей, четверо получили ранения.

Источник:   Чугуев News
 Тэги:  обстрел, чугуев, харьков, агрессия россии
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