Обстрел Чугуева утром 23 июня: есть пострадавшие

Российские оккупанты совершили очередной обстрел города Чугуев утром 23 июня 2022 года
Об обстреле Чугуева сообщают местные паблики, передает РЕДПОСТ. Предварительно известно об одном травмированном.
Обстрел произошел около 7 утра. Очевидцы говорят о двух прилетах.
«Обстрел частных домов. Есть раненые, информация уточняется. Сейчас есть информация, что один человек ранен», - сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева.
Напомним, 22 июня в результате вражеских обстрелов в Чугуеве погибли двое мирных жителей, четверо получили ранения.
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