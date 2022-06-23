23.06.2022 08:54 Рита Парфенова

Обстрел Чугуева утром 23 июня: есть пострадавшие

Российские оккупанты совершили очередной обстрел города Чугуев утром 23 июня 2022 года

Об обстреле Чугуева сообщают местные паблики, передает РЕДПОСТ. Предварительно известно об одном травмированном.



Обстрел произошел около 7 утра. Очевидцы говорят о двух прилетах.

«Обстрел частных домов. Есть раненые, информация уточняется. Сейчас есть информация, что один человек ранен», - сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева.

Напомним, 22 июня в результате вражеских обстрелов в Чугуеве погибли двое мирных жителей, четверо получили ранения.